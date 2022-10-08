Романцев оценил вклад Карпина в успех «Ростова»

Легендарный российский тренер Олег Романцев, который известен по работе в московском «Спартаке», высказался об уровне футбола «Ростова».

«Ростов» крепнет и двигается вперед, это подтверждается игрой, которую продолжает ставить Карпин. Команда на ходу, знает, как ей играть, - конечно же, это заслуга Карпина», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

После 11 туров Российской премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 22 балла и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Подопечные Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.