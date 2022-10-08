Слуцкий аут?

Трагический для главной футбольной дружины Татарстана день, 21 мая, с душераздирающей концовкой встречи с ФК «Уфа», в завершающей встрече РПЛ сезона 2021/22 ещё долго будут вспоминать не только в Республике. Пропущенный мяч в самой концовке основного времени, заработанный на 6-й компенсированной минуте пенальти и промах «с точки»… Не исключено, что впоследствии об этом будет снят фильм. Жизнь подсказывает порой такие сюжеты! Вот только тем, кто прошёл через подобные реалии, не позавидуешь. Неслучайно кареты скорой помощи в таких местах и в такие дни дежурят регулярно.

Если наставник ФК «Уфа» 38-летний Алексей Стукалов был реанимирован с помощью медицинской бригады, то Леонид Слуцкий обошёлся в тот вечер своими силами. Впрочем, рубец на сердце 51-летнего специалиста конечно же остался. По ходу встречи воспитанник волгоградского футбола привык совершать характерные качающиеся движения, находясь на скамейке запасных в стиле легендарного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной СССР Валерия Лобановского. Вот только классик советского тренерского цеха не жаловался на лишний вес. Был весь худощав и спортивен. Леонид Викторович к такой категории подходит весьма условно. Но не зря же говорят, что полные люди более добрые и хлебосольные. Возможно, это и позволяет Леониду Викторовичу переносить тяготы тренерского ремесла на протяжении вот уже 29 лет. В 1993-м, в возрасте 22 лет, будущий заслуженный тренер России начал свою карьеру наставника в волгоградской «Олимпии», где проработал до 2000 года. Затем были элистинский «Уралан», ФК «Москва», ЦСКА и сборная России. И на протяжении уже 17 лет Леонид Викторович практически из года в год входит в число ведущих российских футбольных наставников.

После неожиданного вылета из РПЛ в Татарстане приобрели довольно известных, по меркам Первой лиги, игроков. Лидеры клубов, системообразующие футболисты в своих прежних командах, Зотов из «Енисея» или Фамейе из «Оренбурга» (причём последний ради Казани остался в ФНЛ, а не продолжил восхождение в своей российской карьере в РПЛ) временами отрабатывают возложенные на них надежды. Но только временами. Как и знаменитый хоккейный «Ак Барс», который в год тысячелетия Казани и локаута в НХЛ, даже с заокеанскими звёздами не привёз в миллионную столицу Республики главный хоккейный трофей. Сегодня от «Рубина» ждут возвращения в РПЛ. В 1977-м от оказавшегося в точно такой же ситуации столичного «Спартака» возвращения дождались.

В руководстве Татарстана не привыкли к тренерской чехарде и моментальной замене «верховного» после локальных неудач. В звёздные для «Рубина» годы К. Бердыев отработал почти 15 лет с перерывами (2001-2013, 2017-19). А вот Билялетдинов, Чалый, Гарсия и Шаронов не стяжали лавры ни клубу, ни себе. Возможно, в этом кроется секрет «кредита доверия» от руководства «Рубина» и Республики. В числе тех, кто подписал петицию об отставке Леонида Викторовича, арбитр РПЛ Михаил Вилков. После очередной неудачной игры «Рубина» в прошедшем апреле и отстранения Вилкова от матчей в РПЛ, Слуцкий «аплодировал стоя, с криками «браво» и «бис». Сам Вилков заявил, что «ещё не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен». 9 октября «Рубин» ожидает очередное испытание в Хабаровске. После серии неудач с «Арсеналом» и ульяновской «Волгой» в Кубке России каждый матч как последний…

Константин Лицин