Слуцкий аут?

Если наставник ФК «Уфа» 38-летний Алексей Стукалов был реанимирован с помощью медицинской бригады, то Леонид Слуцкий обошёлся в тот вечер своими силами. Впрочем, рубец на сердце 51-летнего специалиста конечно же остался. По ходу встречи воспитанник волгоградского футбола привык совершать характерные качающиеся движения, находясь на скамейке запасных в стиле легендарного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной СССР Валерия Лобановского. Вот только классик советского тренерского цеха не жаловался на лишний вес. Был весь худощав и спортивен. Леонид Викторович к такой категории подходит весьма условно. Но не зря же говорят, что полные люди более добрые и хлебосольные. Возможно, это и позволяет Леониду Викторовичу переносить тяготы тренерского ремесла на протяжении вот уже 29 лет. В 1993-м, в возрасте 22 лет, будущий заслуженный тренер России начал свою карьеру наставника в волгоградской «Олимпии», где проработал до 2000 года. Затем были элистинский «Уралан», ФК «Москва», ЦСКА и сборная России. И на протяжении уже 17 лет Леонид Викторович практически из года в год входит в число ведущих российских футбольных наставников.
После неожиданного вылета из РПЛ в Татарстане приобрели довольно известных, по меркам Первой лиги, игроков. Лидеры клубов, системообразующие футболисты в своих прежних командах, Зотов из «Енисея» или Фамейе из «Оренбурга» (причём последний ради Казани остался в ФНЛ, а не продолжил восхождение в своей российской карьере в РПЛ) временами отрабатывают возложенные на них надежды. Но только временами. Как и знаменитый хоккейный «Ак Барс», который в год тысячелетия Казани и локаута в НХЛ, даже с заокеанскими звёздами не привёз в миллионную столицу Республики главный хоккейный трофей. Сегодня от «Рубина» ждут возвращения в РПЛ. В 1977-м от оказавшегося в точно такой же ситуации столичного «Спартака» возвращения дождались.
В руководстве Татарстана не привыкли к тренерской чехарде и моментальной замене «верховного» после локальных неудач. В звёздные для «Рубина» годы К. Бердыев отработал почти 15 лет с перерывами (2001-2013, 2017-19). А вот Билялетдинов, Чалый, Гарсия и Шаронов не стяжали лавры ни клубу, ни себе. Возможно, в этом кроется секрет «кредита доверия» от руководства «Рубина» и Республики. В числе тех, кто подписал петицию об отставке Леонида Викторовича, арбитр РПЛ Михаил Вилков. После очередной неудачной игры «Рубина» в прошедшем апреле и отстранения Вилкова от матчей в РПЛ, Слуцкий «аплодировал стоя, с криками «браво» и «бис». Сам Вилков заявил, что «ещё не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен». 9 октября «Рубин» ожидает очередное испытание в Хабаровске. После серии неудач с «Арсеналом» и ульяновской «Волгой» в Кубке России каждый матч как последний…
Константин Лицин
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