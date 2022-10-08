«Динамо» открыло филиал академии в Ульяновске

В субботу, 7 октября, в Ульяновске прошла торжественная церемония открытия филиала академии столичного «Динамо». Эта информация опубликована на официальном сайте «бело-голубых».

«Это очень важное событие. В Поволжье это будет первое представительство. Хотел бы поздравить наших юных ребят с тем, что они стали динамовцами», - высказался представитель московского клуба Сергей Степашин.

Стоит отметить, что это уже пятый филиал академии «Динамо» в России. Они также открыты во Владивостоке, Махачкале, Барнауле и Воронеже.

По итогам 11 туров чемпионата России «бело-голубые» набрали 16 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.