Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» открыло филиал академии в Ульяновске

08 Октября 2022 • 08:19 Комментировать

В субботу, 7 октября, в Ульяновске прошла торжественная церемония открытия филиала академии столичного «Динамо». Эта информация опубликована на официальном сайте «бело-голубых».

«Это очень важное событие. В Поволжье это будет первое представительство. Хотел бы поздравить наших юных ребят с тем, что они стали динамовцами», - высказался представитель московского клуба Сергей Степашин.

Стоит отметить, что это уже пятый филиал академии «Динамо» в России. Они также открыты во Владивостоке, Махачкале, Барнауле и Воронеже.

По итогам 11 туров чемпионата России «бело-голубые» набрали 16 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 14:00
Факел Факел
Зенит Зенит
8.20 5.80 1.34
Видео
08.10.22 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.38 3.55 2.95
Видео
08.10.22 в 19:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.71 4.10 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
08:31 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий аут? 1
08:19 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» открыло филиал академии в Ульяновске
07:42 · Россия. Премьер-лига
Чухлов рассказал, какие игроки тащат «Зенит»
07:37 · Россия. Премьер-лига
Экс-советник Федуна: «Чемпионская гонка в России ещё не завершена»
07:25 · Россия. Премьер-лига
Названы сроки восстановления Дивеева
02:42 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко многого ждёт от матча ЦСКА с «Динамо»
02:23 · Кубок России
Новиков: «Проводить финал каждого Кубка в «Лужниках» - это правильно»
00:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал о любви Федуна к «Спартаку»
07 Октября
23:52 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Факел» может спасти только недооценка со стороны «Зенита»
23:47 · Россия. Премьер-лига
Черевченко планирует возврат к тренерской деятельности
23:29 · Россия. Премьер-лига
Тарханов описал проблемы «Химок» в обороне
22:46 · Россия. Первая лига
Широков: «Балтика» правильно поступила с Гогричиани»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Семшов считает, что нужно вернуть формат «весна-осень»
22:37 · Россия. Первая лига
Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Гогниев прокомментировал хоровод игроков «Химок» 1
Все новости
Рекомендуем