Черевченко планирует возврат к тренерской деятельности

Российский специалист Игорь Черевченко, в прошлом тренировавший несколько разных клубов, среди которых был и московский «Локомотив», еще планирует вернуться к тренерской деятельности. Его последним рабочим местом были подмосковные «Химки», но 22 февраля текущего года он был уволен, это случилось еще до возобновления чемпионата, в самом конце зимней паузы.

- В будущем, конечно, планирую вернуться к тренерской деятельности. Сейчас остался месяц до паузы в чемпионате. Смысла о чем‑то говорить нет. Зимой уже, возможно, какие‑то варианты появятся, - заявил Черевченко в эфире телеканала «Матч ТВ».