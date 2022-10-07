В главных слухах недели вы узнаете, сколько зарабатывает Эрлинг Холанн в «Манчестер Сити», от кого в «ПСЖ» хочет избавиться Килиан Мбаппе, и какой ультиматум «Манчестер Юнайтед» поставил Криштиану Роналду. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Невероятная зарплата Холанна

Эрлинг Холанн – машина. После трансфера в «Манчестер Сити» норвежец сразу принялся штамповать голы, развенчивая миф о том, что в АПЛ любому игроку нужно время на адаптацию. На днях в СМИ просочились данные о невероятной зарплате Холанна. Так, базовый оклад норвежца якобы плюс-минус такой же, как и у других звёзд «Манчестер Сити». Но за счёт почти гарантированных бонусов на выходе Холанн зарабатывает около 1 миллиона евро… каждую неделю!

Также на неделе в СМИ проскакивала информация о том, что в контракте Эрлинга Холанна прописаны специальные условия выкупа для «Реала». Сложно сказать, может ли это быть правдой. Отец норвежского игрока сказал, что Эрлинг хочет поиграть во всех топ-лигах. Так что вряд ли стоит ожидать, что Эрлинг проведёт в «Манчестер Сити» очень много времени, как, например, Серхио Агуэро.

Почему «Барселоне» не дали пробить пенальти в ЛЧ

Судейские скандалы случаются не только в РПЛ. На неделе скандал грянул в Лиге чемпионов, причём в топ-матче – «Интер» против «Барселоны» (1:0). В конце встречи мяч встретился с рукой Дензела Дюмфриса в штрафной площади, но свисток арбитра промолчал. Была уверенность, что ВАР пригласит главного рефери к монитору, однако после проверки игра возобновилась.

В среде болельщиков стали появляться вопросы: «Как же так?». Итальянские СМИ говорят о том, что ВАР на повторах не нашёл стопроцентного доказательства ошибки главного арбитра, не назначившего пенальти. Именно поэтому видеоассистенты не вмешались. Согласно протоколу работы, ВАР должен вмешиваться только в случае «явной и очевидной ошибки» главного рефери.

Мбаппе начал чистку в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе и Неймар продолжают конфликтовать. Складывается ощущение, что в одной команде француз и бразилец так и не уживутся, и кому-то придётся уйти. Скорее всего, лишним окажется Неймар, ведь Мбаппе моложе и перспективнее. Если верить слухам, Килиан чуть ли не выгоняет бразильца из клуба, настаивая на его продаже. Французу якобы не нравится недисциплинированность своего коллеги. Неймара, в свою очередь, раздражает высокомерие Мбаппе. Словом, ситуация непростая.

Месси вернётся в «Барселону»

Куда же без слухов о будущем Лионеля Месси. На неделе в СМИ проскочила информация о том, что аргентинец в первый день июля следующего года станет футболистом «Барселоны». Любопытно, что каких-либо подробностей не добавлялось, но чуть ранее появлялись сообщения о налаживании отношений между Месси и Жоаном Лапортой.

В то же время появлялись и другие сообщения. Якобы Месси сейчас вообще не думает о будущем, и любое решение будет им принято после чемпионата мира в Катаре. Весьма логично, учитывая заявление Лео о том, что ближайший мундиаль станет для него последним. Кстати говоря, «ПСЖ» рассчитывает продлить контракт со звёздным аргентинцем. Гранд Лиги 1 якобы готовит новый договор по формуле «1+1».

Роналду поставили ультиматум

Слухи о Криштиану Роналду тоже никуда не деваются. Португалец не ушёл из «Манчестер Юнайтед» летом, но может уйти зимой. Поговаривают, что от планов по трансферу звёздного португальца не отказался владелец «Челси» Тодд Бёли.

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При этом, по данным СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет отпускать Роналду в январе. Голландскому тренеру дали понять, что зимой клуб тратиться на трансферы не планирует, то есть заменить Криштиану тен Хаг не сможет. Держа в уме количество матчей и возможные травмы, наставник «красных дьяволов» не хотел бы терять Роналду посреди сезона. По слухам, Криштиану уже сообщили в ультимативной форме, что шансов уехать с «Олд Траффорд» в январе у него не будет.

Слухи собирал Александр Тихий.