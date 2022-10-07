Кукуляк назвал трёх самых вежливых футболистов РПЛ

Футбольный судья Евгений Кукуляк, который обслуживает матчи Российской премьер-лиги, назвал тройку самых вежливых игроков местного чемпионата.

«Много таких. Просто негатив привлекает больше внимания. Отмечу Георгия Джикию, Далера Кузяева, Кирилла Гоцука», - передает слова рефери «Матч ТВ».

Напомним, что Кукуляк обслуживает матчи чемпионата России с 2020 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги команды провели 11 матчей. Лидером является петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым ЦСКА на шесть баллов. На третьем месте с 22 баллами располагается «Ростов». «Спартак» с аналогичным количеством очков занимает четвертую позицию.