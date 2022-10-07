Промес оценил игру Соболева в этом сезоне

Форвард столичного «Спартака» Куинси Промес поделился мнением об игре своего одноклубника Александра Соболева.

«Соболев обладает отличными навыками. Он полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. Надеюсь, он будет держать этот уровень», - поведал голландский футболист в разговоре с пресс-службой «красно-белых».

В текущем сезоне Премьер-лиги Соболев принял участие в десяти матчах. На счету 25-летнего нападающего четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Трудовое соглашение Александра со «Спартаком» рассчитано до середины 2026 года. Его трансферный ценник – восемь миллионов евро.