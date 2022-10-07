Промес рассказал, как изменилась его игра при Абаскале

Форвард московского «Спартака» Куинси Промес в разговоре с клубной пресс-службой рассказал о том, как изменилась его игра с приходом в команду испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Я в большей степени действую как центрфорвард. Тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре», - высказался легионер.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний голландец провел 11 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей (один – с пенальти) и четыре результативные передачи.

После 11 туров «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.