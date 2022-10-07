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Каррера: «Бакаев может вернуться в «Спартак»

07 Октября 2022 • 08:47 Комментировать

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера, который ранее работал в московском «Спартаке», поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Зелимхана Бакаева в «народную команду».

«Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в «Спартак». Если у него так и не получится заиграть в «Зените», это возможно», - приводит слова итальянца Sport24.

26-летний полузащитник присоединился к «Зениту» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. С ним было подписано трехлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне чемпионата Росси Зелимхан провел девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Массимо Каррера Зелимхан Бакаев
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