Каррера: «Бакаев может вернуться в «Спартак»

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера, который ранее работал в московском «Спартаке», поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Зелимхана Бакаева в «народную команду».

«Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в «Спартак». Если у него так и не получится заиграть в «Зените», это возможно», - приводит слова итальянца Sport24.

26-летний полузащитник присоединился к «Зениту» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. С ним было подписано трехлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне чемпионата Росси Зелимхан провел девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.