Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданиюподелился мнением об игре голкиперов в настоящее время.

«Вратари – игроки команды, а тренер определяет стратегию. Возможно, что даётся задание и игрокам, и вратарю на каждый конкретный матч. Вполне возможно, что там задача работать с ближним, далеко не отдавать мяч, чтобы не потерять. Может быть, где-то игроки не дорабатывают, всё время на вратаря вешать я думаю, неправильно.

Сейчас вратари сильно включены в стратегию команды, и насколько вратарь этому соответствует, мы с вами видим. Где-то ошибается», — сказал Чанов.

После 11 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками. На втором месте идёт ЦСКА, набрав 23 очка, «Ростов» имеет в активе 22 очка, расположившись на третьей строчке в РПЛ.