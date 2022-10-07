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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов считает, что вратари играют важную роль с стратегии команды в матче эксклюзив

07 Октября 2022 • 13:33 Комментировать
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре голкиперов в настоящее время.

«Вратари – игроки команды, а тренер определяет стратегию. Возможно, что даётся задание и игрокам, и вратарю на каждый конкретный матч. Вполне возможно, что там задача работать с ближним, далеко не отдавать мяч, чтобы не потерять. Может быть, где-то игроки не дорабатывают, всё время на вратаря вешать я думаю, неправильно.

Сейчас вратари сильно включены в стратегию команды, и насколько вратарь этому соответствует, мы с вами видим. Где-то ошибается», — сказал Чанов.

После 11 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками. На втором месте идёт ЦСКА, набрав 23 очка, «Ростов» имеет в активе 22 очка, расположившись на третьей строчке в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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