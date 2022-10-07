Легионер «Оренбурга»: «Мне нравится Россия как страна, нравится РПЛ»

Хавбек Химми Марин, который является игроком «Оренбурга», высказался относительно своего пребывания в российском футболе.

«Мне нравится Россия как страна, нравится РПЛ. Если смогу здесь развиваться в плане карьеры, то для меня нет никакой проблемы, чтобы задержаться», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.

Костариканский футболист присоединился к «Оренбургу» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне легионер отметился тремя забитыми мячами.

По итогам 11 туров чемпионата России коллектив из Оренбурга набрал 15 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.