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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионер «Оренбурга»: «Мне нравится Россия как страна, нравится РПЛ»

07 Октября 2022 • 06:13 Комментировать

Хавбек Химми Марин, который является игроком «Оренбурга», высказался относительно своего пребывания в российском футболе.

«Мне нравится Россия как страна, нравится РПЛ. Если смогу здесь развиваться в плане карьеры, то для меня нет никакой проблемы, чтобы задержаться», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.

Костариканский футболист присоединился к «Оренбургу» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне легионер отметился тремя забитыми мячами.

По итогам 11 туров чемпионата России коллектив из Оренбурга набрал 15 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург химми марин
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