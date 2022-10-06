​Аршавин усыпал комплиментами Губерниева в день рождения

В четверг, 6 октября, день рождения отмечает один из самых известных комментаторов России – Дмитрий Губерниев. Эксперту по многим видам спорта исполнилось 48 лет. Порцию комплиментов Губерниеву в его день рождения сделал бывший футболист национальной сборной России Андрей Аршавин.

«Это первый профессионал на канале, среди ведущих – точно. Он знает, как всё устроено, знает, как нужно подавать [информацию], умеет взять ответственность на себя», - сказал Аршавин в эфире канала «Матч ТВ».

Накануне Дмитрий Губерниев посмеялся над Леонидом Слуцким и его «Рубином» после очередной неудачи команды.