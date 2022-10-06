Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин усыпал комплиментами Губерниева в день рождения

06 Октября 2022 • 16:40 Комментировать

В четверг, 6 октября, день рождения отмечает один из самых известных комментаторов России – Дмитрий Губерниев. Эксперту по многим видам спорта исполнилось 48 лет. Порцию комплиментов Губерниеву в его день рождения сделал бывший футболист национальной сборной России Андрей Аршавин.

«Это первый профессионал на канале, среди ведущих – точно. Он знает, как всё устроено, знает, как нужно подавать [информацию], умеет взять ответственность на себя», - сказал Аршавин в эфире канала «Матч ТВ».

Накануне Дмитрий Губерниев посмеялся над Леонидом Слуцким и его «Рубином» после очередной неудачи команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Дмитрий Губерниев Матч ТВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 17:30
Урал Урал
Химки Химки
2.14 3.55 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
16:51 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов — о назначении Казарцева на игру «Спартак» - «Крылья Советов»: Жду весёлый матч
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин усыпал комплиментами Губерниева в день рождения
16:39 · Россия. Премьер-лига
Игонин: Кузяев — один из ключевых игроков «Зенита»
16:34 · Россия. Первая лига
​«Балтика» просила бывшую девушку Гогричиани не рассказывать об избиении
16:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Пусть Абаскаль попробует занять третье место с «Уралом»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Химки» обвально двигаются ко дну»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Кузяев – важный игрок для «Зенита»
15:56 · Россия. Первая лига
​«Балтика» отстранила от тренировок футболиста после появления информации об избиении девушки
15:54 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что в матче ЦСКА - «Динамо» не будет забито много голов
15:50 · Россия. Премьер-лига
Идову уверен, что Карпин может сделать из сборной России команду, которой будет гордиться вся страна
15:44 · Россия. Премьер-лига
Силкин назвал причины невыразительной игры «Динамо»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Карпин оштрафован по итогам матча с «Зенитом»
15:12 · Россия. Первая лига
В «Балтике» прокомментировали новость о том, что Гогричиани избил девушку
15:08 · Россия. Премьер-лига
​Красную карточку Ненахова аннулировали
15:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что «Спартак» продлит победную серию в матче с «Крыльями Советов»
Все новости
Рекомендуем