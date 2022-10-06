«Зенит» собирается продлить трудовые отношения с полузащитником Далером Кузяевым. Намерение подписать с 29-летним игроком новый контракт подтверждал Александр Медведев, занимающий пост генерального директора «сине-бело-голубых». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Кузяев продлит контракт с «Зенитом» на улучшенных условиях.

Далер Кузяев оказался в «Зените» летом 2017 года после трансфера из «Ахмата». С тех пор полузащитник провёл за питерцев 159 матчей, в которых забил 21 гол.

Действующий контракт связывает Далера Кузяева и «Зенит» до конца сезона 2022/2023.