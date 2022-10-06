Марин: «Когда я был маленький, в АПЛ играл Аршавин, вот его я знал»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, что знал о российском футболе до своего перехода в клуб из РПЛ.

Напомним, 24-летний костариканец перешёл в «Оренбург» минувшим летом из клуба «Депортиво Саприсса».

«Не так много российских футболистов играло за границей. Когда я был маленький, в АПЛ выступал Аршавин. Вот его я знал. Знал, что он приехал из России», — приводит слова Марина Metaratings.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 10 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей. После 11 туров «Оренбург» набрал 15 очков, расположившись на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.