Лепёхин: «Преждевременно называть «Зенит» чемпионом»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге.

«Преждевременно называть «Зенит» чемпионом. Но шансов на первое место у команды больше, чем в начале сезона. «Зенит» явно выделяется во всем. Есть он и все остальные», - цитирует Лепёхина «Спорт-экспресс».

«Сине-бело-голубые» набрали 29 баллов после 11 туров и занимают первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым ЦСКА на шесть баллов. Тройку лидеров замыкает «Ростов»

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России.