Вратарь «Спартака» Селихов рассказал, когда решится вопрос с контрактом

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов высказался по поводу своего контракта со столичным клубом. Его слова передает издание «РИА Новости».

«Скоро узнаем, будет ли продлен мой контракт со «Спартаком«. В ближайшее время», - приводит слова вратаря источник.

Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце декабря нынешнего года. В составе «народной команды» Александр выступает с 2017 года.

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в десяти поединках, в которых пропустил 13 голов. В трех матчах Селихов отстоял на ноль.