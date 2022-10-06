Дьяков раскритиковал уровень Второй лиги

Бывший защитник «Ростова» и столичного «Динамо» Виталий Дьяков раскритиковал нынешний уровень клубов Второй лиги.

«На сегодняшний день мне не хочется тренировать во Второй лиге. Ее нынешний уровень — полнейшая катастрофа. Я сравниваю Вторую лигу с той, в которой я сам играл 15 лет назад. Тогда в «Роторе» выступал Веретенников. Я играл против него и многих других людей, которые сумели поиграть на очень хорошем уровне», – заявил экс-защитник молодёжной сборной России в интервью «РБ Спорт». По его словам, отличным показателем текущего положения дел во Второй лиге стали поражения от медиа-клубов в рамках Фонбет Кубка России.

Напомним, что в рамках этого турнира 2DROTS и «Амкал» прошли во второй и третий раунды соответственно, сломив сопротивление коллективов из третьего по силе дивизиона страны.

