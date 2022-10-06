Экс-игрок «Краснодара» включил Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира

Экс-футболист «Краснодара» Леон Сабуа высказался касательно российского голкипера Матвея Сафонова. Он включил его в число лучших вратарей мирового футбола.

«Матвей - лучший голкипер в России, какой год подряд он это подтверждает. Для меня он входит в десятку лучших вратарей мира», - приводит слова Сабуа Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Сафонов провел 13 поединков в составе краснодарского коллектива, в которых пропустил 16 мячей.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 21 балл и располагается на пятой позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков.