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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин получил несколько пощёчин и оскорбление от Камила Гаджиева

05 Октября 2022 • 19:54 Комментировать (1)

Василий Уткин, который является владельцем клуба «Эгриси» из Медиалиги, предлагал Камилу Гаджиеву спор на 500 тысяч рублей на победителя недавнего очного матча их команд. Впоследствии Уткин говорил, что Гаджиев «слился».

Теперь в сети появилось видео, на котором Камил Гаджиев дал несколько пощечин сидящему на лавочке Василию Уткину после того, как журналист отказался жать ему руку. Инцидент произошёл перед матчем.

Кроме того, Гаджиев оскорбил Уткина: «Разговариваю с тобой, как ты заслужил, сучка!».

Стоит отметить, что команда Камила Гаджиева обыграла команду Василия Уткина в очном матче Медиалиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин медиалига Камил Гаджиев
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Комментарии (1)
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wild cat
05 Октября 2022 в 20:33
ай..васю в актагон..на танцы..)) правда атмывать патом нада будит цэльный месиц или дажы минять канвас придёца..))
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