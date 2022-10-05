Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов считает, что «Ростов» сможет бороться за чемпионство

05 Октября 2022 • 18:34 Комментировать

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов считает, что «Ростов» при определённом усилении состава сможет вести борьбу за титул чемпиона России.

«Ростов» Карпина играет в романтический футбол. Они могут многого добиться. Если добавят несколько игроков, смогут вести борьбу за золотые медали», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Орлов отметил, что на выходных «Ростов» проиграл «Зениту» (1:3) из-за решения Валерия Карпина показывать свой футбол. По мнению Орлова, с нынешним «Зенитом» нельзя играть открыто.

На текущий момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Геннадий Орлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
19:32 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал лучшего вратаря России 1
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Орлов противопоставил поведение Захаряна и Пеле
19:24 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал клуб, который может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
19:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Талаев: Кравцову пока нужно привыкнуть к требованиям в «Сочи»
19:06 · Кубок России
​Губерниев посмеялся над Слуцким после поражения
18:56 · Россия. Премьер-лига
Орещук — о возможной отставке Йокановича: «Сейчас рано говорить об этом»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Орещук: Игроки «Динамо» не понимают, что от них требует Йоканович
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Судьям не приходили повестки из военкомата – Каманцев
18:35 · Россия. Премьер-лига
Сабуа — об уходе из «Краснодара»: «Мне надо было дальше развиваться»
18:34 · Россия. Премьер-лига
​Орлов считает, что «Ростов» сможет бороться за чемпионство
18:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова: «До зимы Евгений без клуба. Он хочет именно в Премьер-лигу»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС не ждёт изменений в законе о Fan ID
18:23 · Кубок России
Сёмин считает, что «Лужники» отлично подходят для проведения финала Фонбет Кубка России
18:20 · Россия. Премьер-лига
​В РФС оценили эпизод с возможным голом «Крыльев Советов» в ворота «Краснодара»
18:14 · Кубок России
Ринат Билялетдинов — о вылете «Рубина»: «Поражение на этой стадии будет шумным»
Все новости
Рекомендуем