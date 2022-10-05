​Орлов считает, что «Ростов» сможет бороться за чемпионство

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов считает, что «Ростов» при определённом усилении состава сможет вести борьбу за титул чемпиона России.

«Ростов» Карпина играет в романтический футбол. Они могут многого добиться. Если добавят несколько игроков, смогут вести борьбу за золотые медали», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Орлов отметил, что на выходных «Ростов» проиграл «Зениту» (1:3) из-за решения Валерия Карпина показывать свой футбол. По мнению Орлова, с нынешним «Зенитом» нельзя играть открыто.

На текущий момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.