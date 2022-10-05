Агент Маркова: «До зимы Евгений без клуба. Он хочет именно в Премьер-лигу»

Андрей Талаев, представитель бывшего игрока столичного «Динамо» Евгения Маркова, заявил, что его клиент не будет выступать на профессиональном уровне до зимы.

«Достойную команду РПЛ мы не нашли. Будем готовиться, тренироваться, ждать зимы. До зимнего перерыва Евгений будет без клуба. Он хочет именно в Премьер-лигу», – заявил агент форварда в интервью «РБ Спорт». Тем не менее Талаев отметил, что предложений по воспитаннику «Зенита» пока что не поступало.

В своей карьере Марков был игроком «Енисея», «Тосно», столичного «Динамо», «Краснодара», «Рубина» и тульского «Арсенала». В составе команды из пригорода Санкт-Петербурга Евгений стал обладателем Фонбет Кубка России в 2018 году.

