Президент РФС не ждёт изменений в законе о Fan ID

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с паспортом болельщика.

«Правительство считает, что это нужный закон, и он должен быть реализован. Я не жду, что будут внесены какие‑то изменения в этот закон, мы уже это обсуждали. Правительство приняло это решение, мы понимаем, чем оно руководствовалось», - заявил Дюков журналистам.

Руководитель РФС сообщил, что в данный момент прорабатывается вопрос получения карты удалённо, с помощью современных технологий, без необходимости посещения многофункциональных центров.

Также Дюков раскрыл некоторые статистические детали относительно Fan ID. Так, на сегодняшний день документ для посещения футбольных матчей получили 270 тысяч любителей футбола. Нарастание данного показателя составляет 15 тысяч карт в неделю.

Отказано в получении паспорта болельщика, по словам президента РФС, было лишь 23 случаях, 67% из которых имеют отношение к административным нарушениям.