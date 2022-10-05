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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РФС оценили эпизод с возможным голом «Крыльев Советов» в ворота «Краснодара»

05 Октября 2022 • 18:20 Комментировать

В понедельник вечером «Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в одиннадцатом тура чемпионата России – 0:0. Самарцы имеют претензии к арбитру, считая, что в одном из эпизодов мяч пересёк линию ворот «быков». Комментарий на этот счёт дал Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет РФС.

По словам Каманцева, расположение телевизионных камер не позволило видеоассистенту объективно оценить этот эпизод. Чтобы решить проблему с такими моментами, есть два варианта, о которых рассказал Каманцев.

«Тут только два решения: чип в мяче, но это дорогостоящие технологии. Если лига его введёт - мы будем благодарны. Второй вариант - расположение большого количества камер, но это тоже вопрос экономики», - сказал Каманцев, чьи слова приводит sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар РФС Павел Каманцев
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