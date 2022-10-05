Пономарёв считает, что все российские лиги нужно перевести на систему «весна-осень»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил возможность перехода всех российских лиг на систему «весна-осень». Ранее новый президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что планирует перевести Вторую лигу на формат «весна-осень».

«Могут ли другие лиги вернуться к проведению чемпионата по системе «весна – осень»? Могут. К этому мы все равно придем. Потому что, видите, в Европе все равно мы еще долго играть не будем», — заявил Пономарёв Rusfootball.

Экс-игрок добавил, что сейчас необходимо заниматься развитием футбола и всего спорта внутри своей страны.

Напомним, переход российских лиг на систему «осень-весна» был проведен в 2012 году.