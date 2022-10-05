Дюков об отстранении сборной: «Контакт с УЕФА и ФИФА мы поддерживаем»

Руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о перспективах национальной команды после отстранения от международных турниров.

«Контакт с УЕФА и ФИФА мы поддерживаем. Сохраняем диалог. Сейчас мы должны обсуждать вопрос по отмене решения о временном отстранении наших сборных. Мы знаем позицию ФИФА и УЕФА. Это решение было принято ими на основании обеспечения безопасности и сохранения целостности соревнований», – заявил президент РФС, чьи слова приводит«Спорт-Экспресс».

По мнению Дюкова, недавнее заявление главы МОК Томаса Баха о возможном допуске спортсменов и решение Международной федерации бокса о снятии запрета на участие россиян – это надежда на улучшение ситуации. Тем не менее слова президента МОК, как считает Дюков, создают раскол в спортивном сообществе.

Также Александр Валерьевич отметил, что РФС работает с ФИФА и УЕФА в правовом поле и в программах по развитию футбола, что позволяет сохранять диалог.

Напомним, что сборная России была отстранена от стыковых матчей на ЧМ-2022 и от отбора на Евро-2024. Клубы РПЛ также пропускают текущий европейский сезон.

