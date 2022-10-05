​Дюков допускает исключение России из ФИФА в случае присоединения клубов из Крыма к ФНЛ

Александр Дюков, который является президентом Российского футбольного союза, высказался о ситуации с крымским футболом. По словам Дюкова, футбол в Крыму должен развиваться, хотя по документам УЕФА и ФИФА эта территория на футбольной карте мира является «особой зоной».

Дюков допускает, что Россия может потерять членство в ФИФА, если клубы из Крыма присоединятся к системе ФНЛ.

«Это будет решать ФИФА. Мы считаем, что для исключения не будет оснований. Но в нынешней ситуации всё может быть, как вы понимаете», - сказал Дюков журналистам.

Если Россию исключат из ФИФА, клубы не смогут осуществлять международные трансферы. Это далеко не единственный негативный эффект при таком сценарии.