Мирзоян заявил, где можно будет ознакомиться с полномочиями комитета сборных команд РФС

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян ответил на вопрос о том, чем будет заниматься новый орган.

«Может ли комитет посоветовать уволить Валерия Карпина? Вы хотите, чтобы сейчас уволили Карпина? Все полномочия комитета будут на сайте РФС, возьмите и прочтите», — заявил функционер «РБ Спорту».

Мирзоян отметил, что комитет не может вырабатывать какие-то позиции по продлению трудового соглашения с Карпиным, но он может рекомендовать.

Напомним, контракт 53-летнего специалиста со сборной России рассчитан до конца 2022 года. В предстоящем матче подопечные Карпина встретятся с Ираном, игра должна пройти в ноябре.