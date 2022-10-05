​Гришин вернулся в академию ЦСКА

ЦСКА объявил о возвращении в клуб Александра Гришина. 50-летний специалист приступил к работе в академии «армейцев». Гришин будет помощником тренеров команд, выступающих в Юношеской футбольной лиге. Кроме того, тренер будет помогать в работе с той командой, которая перейдёт в ЮФЛ в следующем сезоне, рассказывает пресс-служба ЦСКА.

Давая комментарий, Александр Гришин выразил радость от возвращения в ЦСКА. Специалист поблагодарил Евгения Гинера, Романа Бабаева и Олега Корнаухова.

«Буду стараться как можно эффективнее помогать в развитии молодого поколения, чтобы в будущем они попали в основную команду и достойно представляли ЦСКА», - высказался Гришин.