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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гришин вернулся в академию ЦСКА

05 Октября 2022 • 15:15 Комментировать

ЦСКА объявил о возвращении в клуб Александра Гришина. 50-летний специалист приступил к работе в академии «армейцев». Гришин будет помощником тренеров команд, выступающих в Юношеской футбольной лиге. Кроме того, тренер будет помогать в работе с той командой, которая перейдёт в ЮФЛ в следующем сезоне, рассказывает пресс-служба ЦСКА.

Давая комментарий, Александр Гришин выразил радость от возвращения в ЦСКА. Специалист поблагодарил Евгения Гинера, Романа Бабаева и Олега Корнаухова.

«Буду стараться как можно эффективнее помогать в развитии молодого поколения, чтобы в будущем они попали в основную команду и достойно представляли ЦСКА», - высказался Гришин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин
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