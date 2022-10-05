​Сёмин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, кто является лучшим тренером Премьер-лиги.

«Турнирная таблица для того и существует. Семак, Федотов, Карпин наверху - они и лучшие сейчас», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в четырёх последних сезонах. Лидируют питерцы в РПЛ и сейчас, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Добавим, что Юрий Сёмин в настоящий момент находится без работы. При этом 75-летний специалист ещё не завершил свою тренерскую карьеру.