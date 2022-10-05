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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас

05 Октября 2022 • 14:49 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, кто является лучшим тренером Премьер-лиги.

«Турнирная таблица для того и существует. Семак, Федотов, Карпин наверху - они и лучшие сейчас», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в четырёх последних сезонах. Лидируют питерцы в РПЛ и сейчас, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Добавим, что Юрий Сёмин в настоящий момент находится без работы. При этом 75-летний специалист ещё не завершил свою тренерскую карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Ростов Валерий Карпин Юрий Сёмин Сергей Семак Владимир Федотов
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