Отец наставника «Ариса» отметил прогресс Кокорина

Николай Шпилевский, отец наставника «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о прогрессе Александра Кокорина в кипрском клубе.

«Меня радует, что парень действительно мотивирован, он не приехал в «Арис», чтобы отбывать номер, а действительно хочет себя реанимировать и поиграть на хорошем уровне в большом футболе», – заявил известный агент в интервью «РБ Спорт».

Также Шпилевский отметил, что нападающий полностью подходит требованиям современного футбола и набирает необходимую физическую форму. По словам Николая, Кокорин в жизни – очень адекватный молодой человек.

Отметим, что в новом клубе Александр провёл четыре встречи, забив один мяч.