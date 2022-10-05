Максим Митрофанов стал генеральным секретарём РФС, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что предыдущий генсек Александр Алаев заменил Сергея Прядкина на посту руководителя Российской премьер-лиги в августе нынешнего года. Также сегодня президент РПЛ был утвержден в качестве вице-президента Российского футбольного союза и включен в бюро исполкома.

Митрофанов с 2015 года занимал пост заместителя председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками. А с 2019 года являлся заместителя генерального секретаря.

