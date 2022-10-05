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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Митрофанов стал генеральным секретарём РФС

05 Октября 2022 • 13:19 Комментировать

Максим Митрофанов стал генеральным секретарём РФС, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что предыдущий генсек Александр Алаев заменил Сергея Прядкина на посту руководителя Российской премьер-лиги в августе нынешнего года. Также сегодня президент РПЛ был утвержден в качестве вице-президента Российского футбольного союза и включен в бюро исполкома.

Митрофанов с 2015 года занимал пост заместителя председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками. А с 2019 года являлся заместителя генерального секретаря.
 

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Максим Митрофанов Александр Алаев
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