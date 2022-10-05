Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что ФСБ может проверить РФС из-за позиции к крымским клубам.

«Вы позвоните в Госдуму и спросите! Авторам этой дурацкой идеи. Понятно, что это чушь полнейшая, о какой подрывной деятельности может идти речь со стороны РФС, если организация чётко объяснила свою позицию и всем понятно?! Здесь нельзя ни в коем случае рисковать не просто потерей международных матчей, а членством в ФИФА и УЕФА. Не знаю, откуда такие горящие головы берутся… Ещё и ФСБ, ещё и проверка на лояльность. Я думаю, в Думе есть более серьёзные вопросы, которыми они могут заняться», - заявил Колосков в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву.