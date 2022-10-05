Федотов отреагировал на сравнения с тренером «МЮ» тен Хагом

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на сравнения с экс-наставником амстердамского «Аякса» Эриком тен Хагом, ныне занимающим пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Сравнения с тен Хагом? В первый раз такое слышу. Я Владимир Федотов!» - передает слова российского специалиста «Спорт-экспресс».

56-летний специалист занимает пост главного тренера ЦСКА с лета 2022 года. Его трудовое соглашение с «армейцами» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России москвичи набрали 23 очка после 11 туров и занимают второе место в турнирной таблице.