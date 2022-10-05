Защитник «Зенита» Караваев: «Оплеуха от «Спартака» даст импульс только побеждать»

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев вспомнил о недавнем крупном поражении от московского «Спартака» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. «Сине-бело-голубые» уступили на «Открытие Банк Арене» со счетом 0:3.

«В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Так расклеиваться неприемлемо. Эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать», - передает слова футболиста Sport24.

Следующий матч «Зенит» проведет против воронежского «Факела» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. После 11 туров подопечные Сергея Семака набрали 29 баллов и с 6-очковым отрывом лидируют в турнирной таблице.