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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Падают с космической скоростью вниз»: Юран назвал главного аутсайдера РПЛ

05 Октября 2022 • 09:41 Комментировать

Экс-главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о том, кто из клубов является основным претендентом на вылет из Премьер-лиги.

«Внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что подмосковный коллектив не может одержать победу в Премьер-лиге с 7 августа. Их безвыигрышная серия во всех турнирах составляет десять матчей.

После 11 туров чемпионата России «Химки» набрали восемь баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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