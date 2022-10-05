«Падают с космической скоростью вниз»: Юран назвал главного аутсайдера РПЛ

Экс-главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о том, кто из клубов является основным претендентом на вылет из Премьер-лиги.

«Внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что подмосковный коллектив не может одержать победу в Премьер-лиге с 7 августа. Их безвыигрышная серия во всех турнирах составляет десять матчей.

После 11 туров чемпионата России «Химки» набрали восемь баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице.