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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маурисио назвал причину ухода из «Зенита»

05 Октября 2022 • 07:14 Комментировать

Бразильский хавбек Маурисио, ныне являющийся игроком «Родины», вспомнил о причинах своего ухода из петербургского «Зенита».

«Манчини начал в «Зените» с того, что составил список из 10-12 игроков, которых не хочет видеть. Я был там. Для меня это было странным: Манчини даже не видел меня в работе», - приводит слова Маурисио издание Sport24.

В составе петербургского коллектива бразильский легионер провел 42 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Вместе с «сине-бело-голубыми» Маурисио выиграл кубок и суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маурисио
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