Непомнящий высказался о конкуренции в РПЛ

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался об уровне футбола в Премьер-лиге, а также о борьбе за призовые места в чемпионате.

«У меня есть сомнения, что уровень футбола упал. Мне интересно смотреть РПЛ. У меня позитивное отношение к чемпионату. Борьба на всех этапах будет серьёзной. Исключение - «Зенит», который всех превосходит», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В чемпионате России команды провели 11 туров. По их итогам первое место занимает петербургский «Зенит», набравший 29 баллов. На второй строчке располагается столичный ЦСКА (23), а тройку лидеров замыкает «Ростов».