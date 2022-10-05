Скаут назвал трёх игроков «Динамо», которыми интересуются в Европе

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о том, к каким игрокам команды есть интерес со стороны других клубов.

«Меня постоянно спрашивают про Захаряна и Тюкавина, а также про Грулёва. Были звонки из Германии и Италии еще до истории Арсена с «Челси». У них будет немало предложений», - передает слова скаута Metaratings.ru.

Напомним, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако сделка не состоялась из-за проблем с денежным переводом.

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» выступает не лучшим образом, занимая лишь восьмое место в турнирной таблице.