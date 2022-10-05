Черевченко ещё надеется на интригу в российском чемпионате

После одиннадцати туров российского чемпионата питерский «Зенит» уже опережает ближайшего соперника на семь очков, но бывший наставник московского клуба Игорь Черевченко все-таки надеется на то, что в чемпионате еще будет борьба за золотые медали.

- Пока «Зенит» сильнее всех. До перерыва уже ясно, что сине-бело-голубые сильнее, что нет конкурентов, а зимой будут приобретения. Будем надеяться, что интрига будет, - цитирует Черевченко Vprozgnoze.ru.

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России, а предыдущим, последним «дозенитовским» чемпионом остается московский «Локомотив» в 2018 году.