Юран рассказал, почему за РПЛ интересно наблюдать

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги.

«За РПЛ интересно следить. Кроме «Зенита» — явного лидера — есть еще шесть-семь команд, которые ведут плотную борьбу за ведущие места», — цитирует слова Юрана «Чемпионат».

Тренер заявил, что после каждого тура происходят изменения в турнирной таблице, стало интереснее, те команды, которые поднялись в элитный дивизион, неплохо себя проявляют.

Юран подытожил, что уровень РПЛ не упал, а просто немного изменился после ухода многих легионеров.

После 11-ти туров чемпионата России «Зенит» занимает первую строчку, имея в своем активе 29 набранных очков.