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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Уровень РПЛ упал — это очевидно и логично»

04 Октября 2022 • 20:54 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги.

«Уровень РПЛ упал — это очевидно и логично. Многие сильные иностранцы уехали, а уровень внутренней конкуренции понижается — как раз из-за этого и падает уровень российского футбола», — цитирует слова Баженова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что красивые и интересные матчи все равно бывают. Есть и плюсы, сейчас играет много молодых игроков, интересно смотреть за этим, добавил Баженов.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 11-го тура, имея в своем активе 29 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Баженов РПЛ
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