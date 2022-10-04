Баженов: «Уровень РПЛ упал — это очевидно и логично»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги.

«Уровень РПЛ упал — это очевидно и логично. Многие сильные иностранцы уехали, а уровень внутренней конкуренции понижается — как раз из-за этого и падает уровень российского футбола», — цитирует слова Баженова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что красивые и интересные матчи все равно бывают. Есть и плюсы, сейчас играет много молодых игроков, интересно смотреть за этим, добавил Баженов.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 11-го тура, имея в своем активе 29 зачетных баллов.