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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Разные судьбы газпромовских клубов

05 Октября 2022 • 07:49 Комментировать
До 24 февраля 2022 года акционерное общество «Газпром» финансировало ряд социальных программ в Европе. Крупнейшая энергетическая компания России и одна из главных корпораций Европы активно вкладывалась в футбол: спонсировала УЕФА и несколько клубов – это немецкий «Шальке», австрийская «Аустрия» и «Црвена Звезда» из дружественной Сербии.
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Сотрудничество с немецким клубом началось ещё в 2006 году и поначалу приносило в клубную казну 18 мил евро в год. Для сравнения, в тот же период нефтяники из «Лукойла» доплачивали своему «Спартаку» около 16 мил долларов для безбедного существования. В тот период, если кто помнит, евро был весомее доллара примерно на четверть. Неслучайно «Шальке» вышел на второе место по бюджету в бундеслиге. «Бавария» осталась на первом только из-за того, что подписала новое соглашение с Adidas. Достижения не заставили себя ждать – 2-е место в бундеслиге (2007, 2010, 2018), Кубок Германии (2011), Суперкубок Германии (2011), полуфинал Лиги чемпионов (2011). Справедливости ради стоит отметить, что впоследствии рука дающего несколько оскудела, и в последующий период клуб из Гельзенкирхена получал только 10 мил евро. В мае 2021 года «рудокопы» и вовсе на сезон покинули ведущую футбольную лигу Германии. В силу всем известных обстоятельств, немцы уже на четвёртый день спецоперации, под давлением, отказались от сотрудничества с российской компанией.

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В противоположность своим географическим соседям венская «Аустрия» в лице своей молодёжной и детской команды всячески сопротивляется общественному давлению. Но «Газпром» не был титульным спонсором «Аустрии», в отличие от «Шальке». Одна из структур «Газпрома», а именно «Газпром Экспорт», подписала соглашение с академией «Аустрии» в августе 2018 года. Событие отнюдь не случайное. Первые поставки тогда ещё советского газа начались в Австрию в 1968 году. В честь 50-летия этого события и ввиду продления соглашения на поставку топлива до 2040 года россияне расщедрились. И плюс ко всему ежегодно стали направлять на поддержку футбольной академии «Аустрии» 5 мил евро. Для клуба это стало настоящим спасением. Для информации, защитник мадридского «Реала», воспитанник венской команды Давид Алаба в мае 2021-го даже купил 2% акций «Аустрии» за 500 тыс. евро. Цель – помочь клубу раскидать долги, которые составляли 78 млн евро.

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«Газпром Экспорт» в 2019 году даже вошёл в официальное название академии «Аустрии». Ситуация сегодня для столичной команды весьма напряженная. Один из флагманов австрийского футбола едва не лишился лицензии на участие в национальном чемпионате. На 3 октября «Аустрия» занимает только 7-е место и в последнем туре дома крупно уступила «Штурму» из Граца – 0:3. Для Австрии (со средней посещаемостью национального чемпионата в сезоне-2022/23 – 6686 зрителей на матче), где клубный бюджет гораздо больше, чем в России, зависит от того, сколько зрителей придёт на стадион, ситуация не радостная. Логотип «Газпрома» исчез с формы молодёжки сразу же после начала СВО. Всеми правдами и неправдами австрияки пытаются усидеть на двух стульях. Удастся ли?.. Вливания российских газовиков в белградскую «Црвену Звезду» начались в 2010 году. Тогда 2,3 мил евро составляли 25 % годового бюджета ведущей команды Сербии. «Если бы не «Газпром», то уже не было бы никакой «Црвены Звезды», – сказал как-то президент «Црвены» Звездан Терзич. Сегодня сербам падает в казну почти вдвое больше. И возможный переход лидера атак российской сборной А. Дзюбы нынешним летом был уж не таким и несбыточным изначально. Сербы не поддерживают санкции против России, и здесь, в отличие от других европейских государств, на «Црвену» нет такого общественного давления. Клуб живет и здравствует, насколько ему позволяет финансовая и политическая ситуация.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Аустрия Црвена Звезда Шальке 04
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