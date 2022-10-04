Стало известно, когда Алаев будет назначен на пост вице-президента РФС

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев в ближайшее время будет назначен вице-президентом Российского футбольного союза.

По сведениям «РБ Спорта», назначение функционера произойдет на заседании исполкома РФС, которое состоится завтра, 5 октября. Отмечается, что по правилам РФС, глава РПЛ должен занимать пост вице-президента организации.

Напомним, ранее Александр Алаев являлся главой ФНЛ, а недавно перешел на аналогичную должность в РПЛ.

После 11-ти туров чемпионата России санкт-петербургский клуб занимает место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 набранных очков.