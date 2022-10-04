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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — об интересе к РПЛ: Я всю жизнь в футболе, поэтому буду смотреть

04 Октября 2022 • 18:16 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, интересно ли ему смотреть за российским футболом.

«Я же все-таки всю жизнь в футболе. Интересно мне или нет, я по-любому буду смотреть», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что уровень лиги упал после первых нескольких туров, когда уехали многие качественные легионеры, а сейчас говорить об уровне нечего, ведь наши клубы не играют с европейскими, поэтому не с чем сравнивать.

После 11-ти туров лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», его преследователи по турнирной таблице — это ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (21).

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой РПЛ
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