Зырянов: «Задача «Черноморца» — через 4–5 лет быть в Премьер-лиге»

Новый наставник «Черноморца» из Новороссийска Константин Зырянов поделился планами на коллектив Второго дивизиона.

«Задача «Черноморца»? Глобально она такова — через 4–5 лет быть в Премьер-Лиге. Мой контракт рассчитан на три с половиной года. Решили, что всё будет происходить постепенно», – отметил бронзовый призер Евро-2008, чьи слова цитирует «Матч ТВ».

По заявлению бывшего футболиста «Зенита», все в клубе понимают задачу, которая перед ними стоит. Также Константин поделился подробностями переговоров, рассказав, что в Новороссийске ему будет помогать новый инвестор, что может сделать из команды интересный проект. По словам Зырянова, времени на раздумье у него было немного.

Напомним, что последние четыре года бывший хавбек возглавлял молодёжную команду «Зенита».

