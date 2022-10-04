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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зимний турнир клубов РПЛ пройдёт в феврале в Абу-Даби слухи

04 Октября 2022 • 13:10 Комментировать

Зимний товарищеский турнир с участием коллективов Российской премьер-лиги получил дату и место проведения.

По информации «РБ Спорт», пройдёт в Абу-Даби с 1 по 11 февраля следующего года. Сообщается, что в соревновании примут участие четыре коллектива чемпионата России, которые будут объявлены позже. Организатором турнира является букмекерская компания «Фонбет», чьей обязанностью станет покрытие расходов на сборы в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, что предыдущие зимние соревнования клубов РПЛ проводились в 2019 и 2020 годах в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига РПЛ
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