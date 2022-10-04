Зимний товарищеский турнир с участием коллективов Российской премьер-лиги получил дату и место проведения.

По информации «РБ Спорт», пройдёт в Абу-Даби с 1 по 11 февраля следующего года. Сообщается, что в соревновании примут участие четыре коллектива чемпионата России, которые будут объявлены позже. Организатором турнира является букмекерская компания «Фонбет», чьей обязанностью станет покрытие расходов на сборы в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, что предыдущие зимние соревнования клубов РПЛ проводились в 2019 и 2020 годах в Катаре.