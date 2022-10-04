Круглый стол по Fan ID пройдёт в конце октября

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев поделился подробностями о дате совещания по теме Fan ID.

«17-18 октября Министр спорта будет встречаться в Госдуме с руководителями фракций, где ему будут задавать вопросы по поводу Fan ID. А в районе 22–25 октября будет проведен круглый стол на территории Министерства спорта. Туда, как и планировалось, будут приглашены все заинтересованные организации и лица», — заявил Свищев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент система внедрена лишь на пяти аренах Российской премьер-лиги, а именно в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Сочи. Со второй половины сезона система появится на всех стадионах чемпионата.

