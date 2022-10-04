Бывший футболист российской национальной команды Константин Зырянов стал главным тренером футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска.

По информации с официального сайта команды, экс-полузащитник «Зенита» приступит к работе уже в ближайшее время. Напомним, что после завершения карьеры футболиста Зырянов возглавлял в 2018 году дубль «сине-бело-голубых», а последние четыре года руководил молодёжным составом клуба из Северной столицы.

В составе «Зенита» Константин выиграл три золотых медали чемпионата России, а в футболке сборной стал бронзовым призёром Евро-2008.

