Канчельскис: «Российский футбол отстаёт от Европы на 50 лет»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о российском футболе.

«У нас жулики работают, поэтому все так печально. Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. Не догоним мы их! Мы сами над собой смеемся уже», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что российские клубы и национальная сборная страны отстранены от международных соревнований решением УЕФА и ФИФА. Когда завершится этот бан, пока неизвестно.

Недавно сборная России провела товарищеский матч против команды Киргизии и одержала волевую победу со счетом 2:1.