Раскрыта сумма трансфера Агаларова в «Ахмат»

Стало известно, какую сумму заплатил грозненский «Ахмат» за трансфер нападающего Гамида Агаларова. Об этом в эфире «Коммент.Шоу» рассказал экс-рулевой команды Андрей Талалаев.

По словам специалиста, трансфер 22-летнего нападающего обошелся руководство грозненского клуба в 100 миллионов рублей. Форвард был приобретен у «Уфы», в составе которой стал лучшим голеадором Премьер-лиги сезона-2021/2022. На его счету 19 голов в минувшей кампании.

В текущем сезоне чемпионата России Агаларов поучаствовал в шести поединках «Ахмата» и отметился лишь одним забитым мячом.