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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта сумма трансфера Агаларова в «Ахмат»

04 Октября 2022 • 10:20 Комментировать

Стало известно, какую сумму заплатил грозненский «Ахмат» за трансфер нападающего Гамида Агаларова. Об этом в эфире «Коммент.Шоу» рассказал экс-рулевой команды Андрей Талалаев.

По словам специалиста, трансфер 22-летнего нападающего обошелся руководство грозненского клуба в 100 миллионов рублей. Форвард был приобретен у «Уфы», в составе которой стал лучшим голеадором Премьер-лиги сезона-2021/2022. На его счету 19 голов в минувшей кампании.

В текущем сезоне чемпионата России Агаларов поучаствовал в шести поединках «Ахмата» и отметился лишь одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат Гамид Агаларов
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